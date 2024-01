Wielkie święto małżeństw nadciąga do stolicy Małopolski! Za kilka dni startuje V edycja Tygodnia Małżeństwa w Krakowie

- Wydaje mi się, że od zawsze największym wyzwaniem w małżeństwie jest szczerość i dobra komunikacja. Wiele konfliktów w związku bierze się często z niedomówień, niewypowiedzianych żalów, niekomunikowania swoich potrzeb czy tak zwanego „zamiatania problemów pod dywan”. To, co jest obecnie dodatkowym wyzwaniem to moim zdaniem „pęd życia” – szczególnie wyraźny w większych miastach, jak chociażby w Krakowie. Często jesteśmy zabiegani, przepracowani, tracimy dużo czasu na dojazdy do pracy czy odwożąc dzieci na zajęcia… a w efekcie zostaje nam mało czasu na dobre, wartościowe i uważne chwile we dwoje. Jeśli do tego dodamy jeszcze nagminne korzystanie z urządzeń elektronicznych czy mediów społecznościowych, to nagle może się okazać, że niektórzy małżonkowie prawie nie mają czasu ze sobą rozmawiać. A jak przetrwać te kryzysy Powiedziałabym, że postępować dokładnie odwrotnie w stosunku do tego, co wymieniłam przed chwilą. Czyli - szczerze rozmawiać, zwolnić w pędzie życia, ograniczyć to, co niepotrzebnie zabiera nam czas oraz przede wszystkim być bardziej uważnym na siebie nawzajem. Ważne jest też to, że gdy pojawia się kryzys, a my we dwoje go pokonamy – to on umacnia nasze małżeństwo - tłumaczy prezes Fundacji Przestrzeń Dobra.