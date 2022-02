Kraków. Spór o przyszłość Podwawelskiego. Miejscy radni oraz urzędnicy w pułapce

1809 - warto zapamiętać tę liczbę. Tyle uwag mieszkańców wpłynęło do jednego z najbardziej kontrowersyjnych planów miejscowych ostatnich lat. Chodzi o dokument, który ma uporządkować kwestię zagospodarowania osiedla Podwawelskiego w dzielnicy Dębniki. Spór o zapisy planu toczy się już od wielu miesięcy, mimo to ostatecznie kompromis między stroną społeczną a urzędnikami nie został osiągnięty. Tymczasem do Rady Miasta Krakowa wpłynął już projekt tego dokumentu, którego pierwsze czytanie odbędzie się na sesji RMK 12 lutego.