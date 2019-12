Kraków. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia budzi ogromny sprzeciw mieszkańców

Całościowa rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Mistrzejowicach będzie polegać na wyremontowaniu wszystkich alejek, fontanny, ogrodzeniu boiska do koszykówki i zmodernizowaniu placów zabaw dla dzieci. Wymienione zostanie oświetlenie na terenie parku oraz całość małej architektury. Pojawi się także punkt widokowy, skatepark, psi wybieg, siłownia, boisko do piłki plażowej, jak również ogród sensoryczny (przy małej górce saneczkowej). Końcowym etapem będzie wykonanie nasadzeń. Jednak mieszkańcy wciąż mają liczne zastrzeżenia co do funkcjonalności oraz umiejscowienia wspomnianych elementów.

Jak wspominają - z 44 parków krakowskich najkorzystniejsze (odpowiednie ukształtowanie terenu) do uprawiania sportów zimowych ma park pomiędzy os. Tysiąclecia a os. Oświecenia. W okresie zimowym, kiedy tylko spadnie śnieg, przychodzi tutaj dużo dzieci i młodzieży, aby na nartach, sankach lub jabłuszkach pozjeżdżać z dwóch znajdujących się na terenie parku górkach.