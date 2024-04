Niezwykła przygoda małych strażaków. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa nowym turystycznym hitem regionu. Zobacz zdjęcia

Niezwykła przygoda małych strażaków. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa nowym turystycznym hitem regionu

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni ma szansę stać obok takich miejsc jak KL Auschwitz w Oświęcimiu oraz Park Rozrywki Energylandia w Zatorze obowiązkowym punktem do zwiedzenia na turystycznej mapie Małopolski zachodniej. Warto je odwiedzić nie tylko dlatego, że znajduje się blisko autostrady A4 i można to zrobić "przy okazji" wycieczki do wcześniej wspomnianych, popularnych destynacji. Obiekt poświęcony historii strażaków w nieco inny niż tradycyjny sposób definiuje pojęcie słowa muzeum. W większości przypadków kojarzy się ono z miejscem, gdzie eksponaty można podziwiać tylko z daleka. Tam natomiast roi się aż od interaktywnych elementów, a sama wizyta w muzeum może być prawdziwą przygodą, szczególnie dla dzieci.

Muzeum posiada wiele multimedialnych i interaktywnych elementów. Można zobaczyć makietę płonącego domu, miasta. Dzieci mogą się nauczyć jak zapobiegać pożarom, zmierzyć z torem przeszkód czy nauczyć się obsługiwać pompy ręcznej. Jest wiele multimedialnych quizów, puzzli i innych atrakcji - wylicza Dominik Knapik, historyk ds. pożarnictwa Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni.

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa nowym turystycznym hitem regionu Sławomir Bromboszcz

Dzieci swoją przygodę w muzeum mogą rozpocząć od odwiedzenia strażackiej szatni, gdzie w szafkach czekają na nich strażackie stroje oraz kaskami. Oczywiście w różnych rozmiarach, dostosowanych do gabarytów małych strażaków. Dla wielu z nich już samo ubranie munduru stanowić będzie nie lada gratkę, a to dopiero początek atrakcji. W muzeum znajduje się tor przeszkód, gdzie maluchy mogą sprawdzić swoje umiejętności wspinaczki, balansowania na wąskich przeszkodach i pokonywania tunelu. Wszystko to w korytarzu przypominjącym płonący obiekt. Dzieci tu mogą się poczuć jak mali bohaterowie.

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa nowym turystycznym hitem regionu Sławomir Bromboszcz

Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą sprawdzić swoją formę... wisząc na parapecie. To nie żart. W muzeum znajduje się specjalny parapet wyposażony w czujniki, które mierzą jak długo jesteśmy w stanie się utrzymać wisząc na parapecie płonącego budynku. Kondycję można także sprawdzić pompując pomy strażackie czy dmuchawy. Można także zobaczyć jak w środku działa pompa, bo dostępna jest tam szklana konstrukcja.