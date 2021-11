Kraków. Remont dwóch ulic spowoduje zmiany w kursach autobusów

FLESZ - Co składa się na cenę paliwa?

Drożyska

We wtorek i środę, 30 listopada i 1 grudnia, w godz. od ok. 8.30 do 16.00 wyłączona z ruchu będzie ulica Drożyska. W tym czasie będzie tam prowadzona awaryjna wymiana nawierzchni, swoje trasy zmienią więc linie autobusowe nr 111, 161 i 211.



Zmiany w komunikacji autobusowej: