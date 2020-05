Kraków. Rekordowa licytacja. Obraz Maurycego Gottlieba sprzedany na krakowskiej aukcji

Jest 1872 rok. Maurycy ma zaledwie 16 lat, kiedy wyrusza do Wiednia. Chce studiować malarstwo. Zafascynowany twórczością Jana Matejki postanowia jednak przenieść się do Krakowa i kształcić u samego mistrza. Zwraca się do malarza prośbą o przyjęcie do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i wkrótce uzyskuje zgodę na rozpoczęcie studiów pod jego kierunkiem.

Portret przedstawiający młodego druciarza blisko 150 lat od jego powstania zostaje wystawiony na licytację w Polskim Domu Aukcyjnym w Krakowie. Cena wywoławcza to 900 tys. złotych.

- To kwota porównywalna do wycen prac Jana Matejki, bo i sam talent Maurycego Gottlieba często porównuje się do największych malarzy – mówi Wojciech Śladowski z Polskiego Domu Aukcyjnego. Portret należał niegdyś do Rudolfa Beresa, największego z krakowskich kolekcjonerów dzieł Gottlieba. Po jego śmierci w 1964 roku córka kolekcjonera wyjechała z obrazem do Izraela i tam go sprzedała. „Portret młodego mężczyzny (Druciarza)” pojawił się na polskim rynku antykwarycznym w 1992 roku, 11 lat później prywatny kolekcjoner nabył go na jednej z warszawskich aukcji.