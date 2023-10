Kraków razem z dziewięcioma gminami chce wybudować co najmniej 535 mieszkań czynszowych

Cel spółki

Wspólnikami spółki KZN SIM Ziemia Krakowska obok Gminy Miejskiej Kraków i Krajowego Zasobu Nieruchomości zostały również gminy: Alwernia, Charsznica, Gdów, Gołcza, Iwanowice, Pałecznica, Skała, Raciechowice i Wieprz. Do spółki ma dodatkowo w późniejszym terminie przystąpić Gmina Sułoszowa. Na utworzenie SIM gminom przyznane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa granty w wysokości 3 mln złotych dla każdej z nich, które przeznaczone zostały na objęcie udziałów w Spółce.

Formuła SIM cieszy się zainteresowaniem

Przeprowadzona na przełomie 2022 i 2023 r. analiza wykazała duże zainteresowania wśród mieszkańców Krakowa najmem mieszkania w formule społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Realizacja projektu SIM pozwoli na uzupełnienie oferty mieszkaniowej miasta i zmniejszenie tzw. luki czynszowej oraz zwiększenie dostępności mieszkań dla osób posiadających zdolność czynszową, ale nieposiadających zdolności kredytowej. Pierwotnie miasto chciało budować mieszkania czynszowe we współpracy z istniejącym TBS-em, w którym Kraków jest mniejszościowym akcjonariuszem. Niestety, aby w pełni skorzystać w tym przypadku ze wsparcia finansowego, konieczne byłoby przeprowadzenie postępowania na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ze względu na długotrwałą procedurę wyboru partnera, pojawiło się uzasadnione ryzyko, co do możliwości pozyskania finansowania oraz szybkiej realizacji przedsięwzięcia.