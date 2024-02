Kraków przygotuje nowy plan zagospodarowania dla całego miasta. Powstanie strefa mieszkaniowa i zieleni Piotr Tymczak

Plan ogólny dla Krakowa ma wyznaczać m.in. tereny pod zabudowę mieszkaniową i zieleń. Szymon Korta

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O tym, jakie zmiany przynosi mówił podczas briefingu, 22 lutego, Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.