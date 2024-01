Kraków. Przed Pałacem w Łobzowie powstanie ogólnodostępny park. Projekt czeka na zatwierdzenie przez konserwatora

Powierzchnia nowego parku to 1,42 ha, będzie się łączył z oddanym w 2015 roku parkiem "Ogrody Łobzów" i łącznie utworzą prawie 3ha ogólnodostępnego parku.

Jak mówił radny Grzegorz Stawowy, Politechnika przekaże grunt wraz z pozwoleniem na budowę w wieloletnią dzierżawę za symboliczną kwotę, a miasto sfinansuje budowę parku oraz jego utrzymanie. Pozwolenie na budowę powinno być w wakacje 2024 roku, a więc w 2025 można by rozpocząć realizację nowego parku.

-Zakładam, że jeśli około wakacji tego roku będzie wydane pozwolenie na budowę, to jest możliwość wprowadzenia tego zadania do budżetu na rok 2025. To będzie prawdopodobnie inwestycja dwuletnia, więc w 2026 roku mieszkańcy powinni wejść do nowego parku – ocenia radny Grzegorz Stawowy