Kraków. Pożar przy Rajskiej i Dolnych Młynów. Pogorzelisko w kamienicy, zakaz użytkowania budynku [ZDJĘCIA]

Budynek, w którym wybuchł pożar, znajduje się na rogu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. To kamienica z drugiej połowy XIX wieku, widniejąca w gminnej ewidencji zabytków. Mieści się w niej m.in. hostel, a także sklep z winami aktora Marka Kondrata.

Jak relacjonuje straż pożarna, informacja o pożarze trafiła do niej o godzinie 8.48 w sobotę. Do akcji wysłano zastępy z dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych. Na miejscu strażacy zastali objęty pożarem był cały szyb windowy w podworcu, paliła się też znaczna część dachu.

Ruszyła akcja gaśnicza, a jednocześnie wezwane zostały dodatkowe siły z kolejnych jednostek, Pogotowie Energetyczne i Pogotowie Gazowe. Przybyłe na miejsce Pogotowie Energetyczne odłączyło zasilanie w całym budynku, a Pogotowie Gazowe odcięło dopływ gazu do obiektu.

Ustalono, że w obiekcie znajduje się 10 osób i przystąpiono do ich ewakuacji. "Żadna z ewakuowanych osób nie odniosła obrażeń i nie uskarżała się na żadne dolegliwości" - przekazują strażacy.

"Pożar ugaszono podając cztery prądy wody. Przy pomocy kamer termowizyjnych sprawdzono pogorzelisko. Urządzeniami pomiarowymi ustalano stężenie CO we wszystkich pomieszczeniach w kamienicy. Pomieszczenia w których stwierdzona została obecność CO, były wietrzone i ponownie skontrolowane" - czytamy w komunikacie krakowskiej straży pożarnej.