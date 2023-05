Kraków. Powstanie buspas na ul. Kamieńskiego, by przyspieszyć komunikację Piotr Rąpalski

Na odcinku ul. Kamieńskiego, od zjazdu z estakady na aleję Powstańców Śląskich zostanie wyznaczony 400-metrowy buspas – tak aby płynnie dojechać do ronda Matecznego. Głównym celem powstania buspasu jest przede wszystkim zwiększenie płynności i szybkości przejazdu komunikacji autobusowej. Ma to szczególne znacznie w godz. 6.00–10.00 i 14.00–18.00, ze względu na znaczny wzrost natężenia ruchu w tym czasie. Wiadomo jednak, że buspasy często powstają kosztem ogólnodostępnym pasów jezdni co budzi sprzeciw kierowców innych pojazdów niż autobusy. Zobaczymy jak będzie w tym wypadku.