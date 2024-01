Kraków. Pomnik Orląt Lwowskich kłóci się z parkiem Szymborskiej? Niekończąca się historia upamiętnienia

- Ten park z założenia miał nawiązywać w sposób lekki do twórczości naszej noblistki, ale przede wszystkim priorytetem było zachowanie funkcji rekreacyjnej (miał to być park dla dzieci, ale też dla czytelników Biblioteki Wojewódzkiej) - tak, żeby nie wprowadzać tam zbyt dużego patosu. Natomiast w tym momencie jednak wydaje się, że nie do końca licuje z tym charakter pomnika, pomijając to, kogo ma upamiętnić - mówił we wtorek podczas dyskusji dotyczącej pomnika na posiedzeniu komisji kultury Rady Miasta Krakowa radny Łukasz Maślona (Kraków dla Mieszkańców). Prezentował on stanowisko i argumenty przeciwników pomnika Orląt Lwowskich w parku im. Szymborskiej.

- Nie widzę żadnego kłócenia się idei oddania honorów naszej noblistce z upamiętnieniem Orląt. To tak jakbyście państwo odbierali pani Szymborskiej bycie osobą, która myśli pięknie o ojczyźnie, o ochronie ojczyzny. Nie widzę powodu do konfliktu, do waśni - mówił na posiedzeniu komisji kultury Mariusz Graniczka, zwracając się do oprotestowujących tę lokalizację. - Nam, jako inicjatorom budowy pomnika, pani Szymborska - Broń Panie Boże - nie przeszkadza w żaden sposób. Jedno i drugie jest wartością w swoim rodzaju - dodawał.

Przypomnijmy: od ponad siedmiu lat Komitet Budowy Pomnika "Orlęta - Obrońcy Lwowa - 1918 r.", tworzony przez przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Lwowa, Polskiego Towarzystwo Gimnastycznego Sokół - Kraków i PTG Sokół "Macierz - Lwów", zabiega o ustawienie takiego monumentu. Inicjatywa wybudowanie pomnika Obrońcom Lwowa 1918 roku - Lwowskim Orlętom pojawiła się we wrześniu 2016 roku. Zbliżała się setna rocznica (przypadająca 11 listopada 2018 r.) odzyskania przez Polskę niepodległości i autorzy inicjatywy zwracali uwagę, że "jednym z fundamentalnych zdarzeń na drodze do kształtowania się wolnej Polski były walki z Ukraińcami o Lwów. W podręcznikach historii Polski podkreśla się wkład miasta Lwowa w konstruowanie odrodzonej Ojczyzny po pierwszej wojnie światowej".

Prezydent miasta w opinii dotyczącej ewentualnego uchylania uchwały o lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich zaznaczył, że może to spowodować, że nie będzie możliwe zrealizowanie projektu z konkursu, ponieważ konkurs dotyczył konkretnej lokalizacji. Trzeba by wtedy przeprowadzić nowy konkurs. A koszty tego, który się już odbył to ok. 100 tys. złotych. Prezydent pozostawia decyzję Radzie Miasta.

Co do pierwotnie proponowanej lokalizacji, ostatecznie okazało się jednak, że wyklucza ją gęsta sieć mediów, intensywna infrastruktura podziemna, którą można by naruszyć przy budowie pomnika. Zamiast pomnika ustanowiono tam natomiast Skwer Praw Kobiet.

Jednak to właśnie po ogłoszeniu wyników konkursu powstał i został złożony obywatelski projekt uchwały Rady Miasta Krakowa, zgodnie z którą miano by uchylić wcześniejszą uchwałę wskazującą lokalizację pomnika Orląt Lwowskich. Jesienią pojawił się też kolejny głos przeciwko budowaniu pomnika Orląt Lwowskich w nowym parku im. Wisławy Szymborskiej przy ulicy Karmelickiej - radni Dzielnicy I Stare Miasto zwrócili się z wnioskiem do prezydenta Krakowa o odstąpienie od takiej lokalizacji pomnika oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie miejsca dla niego.

Również co do przeprowadzenia takich konsultacji mają teraz zdecydować radni miasta. W środę na sesji zajmą się bowiem również projektem uchwały w tej sprawie, z którym wystąpiła komisja dialogu obywatelskiego Rady Miasta. Zaznaczono tam, by pod decyzję mieszkańców poddać propozycje wcześniej zaopiniowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, by uniknąć niejasności i "niepotrzebnych negatywnych emocji". Jest tez postulat, by rozejrzeć się za lokalizacją na terenie całego miasta, a nie tylko Dzielnicy I.