Kraków. Będzie nowa lokalizacja dla pomnika Orląt Lwowskich? Burzliwa dyskusja na sesji Rady Miasta

Przeciwnicy stawiania pomnika Orląt Lwowskich w parku im. Wisławy Szymborskiej argumentowali podczas obrad, że cała zielona przestrzeń przy ul. Karmelickiej dotyczy noblistki i w lekki sposób nawiązuje do jej twórczości, a pomnik „monumentalny, pełen patosu, rozbije tę narrację, zaburzy ład przestrzenny”.

- Mieszkańcy nie chcą tam żadnych pomników, nawet postumentu Wisławy Szymborskiej, co pokazały konsultacje przeprowadzone w 2020 roku, podczas tworzenia parku. Nie chodzi o to, że w ogóle nie chcemy takiego pomnika, bo idea upamiętniania Orląt Lwowskich jest ze wszech miar słuszna. Jednak po co upchać go na siłę w tym parku? Lepiej znaleźć dla niego inna lokalizację - mówiła Natalia Nazim, przewodnicząca komitetu protestacyjnego, jedna z inicjatorek utworzenia parku przy ul. Karmelickiej (w miejscu, gdzie był kiedyś parking; park im. Szymborskiej powstał w ramach budżetu obywatelskiego).