Kraków. Kawiarnia na Zakrzówku wynajęta, ale trwa dyskusja nad zarządzaniem centrum sportów wodnych Piotr Rąpalski

Podpisana została umowa na dzierżawę powierzchni pod kawiarnię, która zlokalizowana będzie w budynku wejściowym na baseny na Zakrzówku w Krakowie. Do dyspozycji dzierżawcy Zarząd Zieleni Miejskiej oddał część powierzchni wraz z salą górną oraz miejscem tuż przed budynkiem. Pozostaje kwestia zarządzania centrum sportów wodnych. ZZM chce wyłonić firmę w przetargu, ale grupa radnych i mieszkańców apeluje by pozostało to pod kontrolą miasta we współpracy ze stroną społeczną.