Mieszkańcy Krakowa zdecydują, jakie wydarzenia będą organizowane na terenie Parku Zakrzówek. Ruszają konsultacje społeczne Aleksandra Łabędź

Mieszkańcy Krakowa będą mieli czas do 26 kwietnia by wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyboru oraz zakresu funkcji realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek, w tym także Centrum Sportów Wodnych. - Celem i przedmiotem konsultacji jest określenie proponowanych przez mieszkańców wydarzeń możliwych do organizacji na terenie Parku Zakrzówek w tym form aktywności realizowanych w zakresie funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych - informują urzędnicy.