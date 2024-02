Wiceprezydent Krakowa prof. Andrzej Kulig przedstawił najważniejsze transportowo-komunikacyjne punkty programu wyborczego

Stacja metra pod skrzyżowaniem ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale

Skrzyżowanie ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale to najnowsza propozycja dotycząca lokalizacji podziemnej stacji przesiadkowej. To też naturalny, już funkcjonujący węzeł komunikacyjny. Wcześniej była mowa o Domu Handlowym Elefant a potem, gdy ówczesna małopolska konserwator zabytków nie chciała się na to zgodzić, o okolicach parku im. Szymborskiej przy ul. Karmelickiej.

– Premetro, metro, metro lekkie, metro ciężkie... Nazwa przecież nie ma znaczenia. Pasażerom nie o to chodzi – mówi dr inż. Maciej Michnej z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – Chcą jak najszybciej, komfortowo i bez problemów przemieścić się z punktu A do punku B. Rodzaj i typ wagonu nie jest najistotniejszy. Miastu potrzebny jest bezkolizyjny, efektywny transport szynowy, który w centrum musi zejść pod ziemię i który musi odpowiadać na potrzeby zwiększającej się wciąż liczby mieszkańców – podkreśla.

Nowe linie autobusowe i tramwajowe

Uzupełnieniem systemu transportu publicznego mają być nowe linie tramwajowe (Mały Płaszów – Złocień, z przedłużeniem do drogi S-7, Krowodrza Górka – Azory, Azory - Bronowice, przedłużenie linii wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja do przystanku PKP, przedłużenie linii na os. Kliny) i nowe linie autobusowe (Żabiniec, Kantorowice-Zesławice, Bronowice Wielkie – Bronowice Małe, Sidzina).

W tym roku mają powstać linie autobusowe z Czerwonych Maków P&R do ul. Żyznej, z Bronowic Małych do ul. Ojcowskiej i druga do Olszanicy, z Łagiewnik do ul. Roztworowskiego, z zajezdni na Woli Duchackiej na Kozłówek, z Mistrzejowic do ul. Zauchy, z Krowodrzy Górki do ul. Stawowe i druga do Bronowic Małych i z ul. ks. Meiera do Górki Narodowej.

– Wszelkie plany dotyczące zakupu nowych tramwajów i autobusów muszą brać pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych – podkreśla Małgorzata Felger, dyr. Fundacji Helpful Hand, która sama na co dzień porusza się na wózku elektrycznym i jak podkreśla lubi być niezależna. – W Krakowie i tak jest już dobrze. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe. Nawet te małe, takie na 30 osób. Zdecydowana większość tramwajów także. Udało się też rozwiązać kwestię wózków elektrycznych w komunikacji miejskiej. Dla nas najważniejsze jest to, że nasze postulaty są brane pod uwagę. Prezydent Kulig doskonale rozumie nasze potrzeby. Będziemy współpracować tak, by to codziennie podróżowanie po mieście było jak najwygodniejsze także dla osób niepełnosprawnych - dodaje.