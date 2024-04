Kraków. Polityka wdarła się do komunikacji miejskiej. "W tramwaju rozpętało się piekło" - list Czytelnika Piotr Rąpalski

Andrzej Banas

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który padł ofiarą agresywnego zachowania w tramwaju. Doszło do szarpaniny, a zaczęło się od wulgarnego wypytywania pasażerów o preferencje polityczne. Sytuacja wydarzyła się w dzień wyborów samorządowych. O sprawę zapytaliśmy spółkę MPK. Potwierdziła teraz, że przyjęła takie zgłoszenie. - Skarga trafiła do nas 7 kwietnia wieczorem. Weryfikujemy to zgłoszenie i dokładnie sprawdzamy. Nikt go nie zlekceważył. Na pewno odpowiemy pasażerowi - zapewnia Marek Gancarczyk, rzecznik MPK Kraków.