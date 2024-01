Kraków. Planowana adaptacja Zajazdu Kazimierskiego za droga dla miasta. Teraz o przeznaczeniu budynku zadecydują mieszkańcy

Pierwotne plany adaptacji za drogie

Happy end po 28 latach

Zajazd Kazimierski przeszedł na własność miasta w październiku 2022 roku, po 28 latach starań. Kamienica została wywłaszczona w październiku 1989 r. na wniosek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z przeznaczeniem na hotel. Zanim jednak adaptacja została rozpoczęta, córka byłego właściciela dra Zygmunta Kernera, który mieszkał i zmarł w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęła próby odzyskania nieruchomości. Począwszy od roku 1993 składała ona do urzędów krakowskich wnioski o wszczęcie różnych postępowań administracyjnych, w tym o zwrot działki i o wznowienie postępowania wywłaszczeniowego. Kończyły się one dla niej niepomyślnie, ale nie rezygnowała z kolejnych prób odebrania kamienicy.

W 1994 r. Urząd Miasta Krakowa zwrócił się do Ministerstwa Finansów o informację, czy były właściciel dr Zygmunt Kerner otrzymał odszkodowanie za tę nieruchomość w ramach polsko-amerykańskiego układu indemnizacyjnego (międzynarodowa umowa o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, która zawierana jest z rządami niektórych państw przez polski rząd). Ponieważ odpowiedź była twierdząca, Prezydent Miasta Krakowa złożył wniosek o wydanie przez ministra finansów decyzji potwierdzającej przejście nieruchomości przy ul. Krakowskiej 29 na rzecz Skarbu Państwa.

W tej sytuacji oczekiwano, że postępowanie będzie trwało kilka miesięcy, ostatecznie zajęło aż 24 lata, od 1997 do 2021 roku. Wtedy to, minister finansów wydał decyzję, na którą Kraków czekał od 1998 r. Skarb Państwa nabył nieruchomość przy ul. Krakowskiej 29 jako mienie objęte polsko-amerykańskim układem indemnizacyjnym z 1960 r. Co było naturalną konsekwencją faktu przyznania dr. Kernerowi odszkodowania w 1964 r.