Kraków. Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu na tle innych europejskich miast. Kraków chce być jak Antwerpia, Madryt czy też Londyn

- By ograniczyć szkodliwe emisje zanieczyszczeń powietrza, pochodzące z transportu drogowego, władze wielu europejskich miast decydują się na wprowadzenie Stref Czystego Transportu (SCT). Są to obszary, do których dostęp jest uzależniony od spełnienia określonych norm emisji spalin silnika (znanych jako normy Euro), związanych m.in. z datą produkcji pojazdu - podaje krakowski magistrat.