Kraków. Ostatnia chwila, by zobaczyć niezwykłą kocią wystawę w muzeum Manggha Anna Piątkowska

Jeszcze tylko do niedzieli w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha można będzie zobaczyć niezwykłą kocą wystawę, na której znalazły się i szeroko uśmiechnięty kot na wyklejance Wisławy Szymborskiej, koty na XVIII-wiecznych japońskich drzeworytach i współczesnych plakatach, Hello Kitty i manekineko, koty na ubraniach od Comme des Garçons. A to zaledwie kilku bohaterów wystawy „Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu” poświęconej kotom, ich przedstawieniom i miejscu w kulturze od XVI do XXI wieku.