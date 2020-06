Nie będzie tramwajów co 5 minut. Będą podwyżki cen biletów?

Epidemia koronawirusa przeorała systemy komunikacji miejskiej w miastach polskich i europejskich. W Krakowie nie zanosi się, aby jesienią tramwaje znów zaczęły kursować co pięć minut. Choć wpływy z biletów zaczęły powoli rosnąć po kwietniowej zapaści, to nie ma szans na powrót do...