Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Arkadiusz Bar

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu!