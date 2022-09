Kraków. Na Wesołej... powolutku, ślamazarnie, ale do przodu. Są nowi najemcy

Wygrała go Pracownia Konserwacji Zabytków Arkona Sp. z o.o. Umowa z wykonawcą, który także będzie musiał uzyskać zgodę na budowę, została podpisana 13 września. Na przygotowanie projektu budowlanego i złożenie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, Arkona ma czas do końca roku.

Jednocześnie, jeszcze zanim rozpoczną się prace remontowe w budynku Czerwonej Chirurgii, zostaną przeprowadzone badania dotyczące wykorzystywania energooszczędnych źródeł energii. Projekt Smartee (Smarter buildings for better Energy performance HORIZON D4-01-03), który ma być realizowany na Wesołej we współpracy z BLOK Architekci, został przyjęty do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, co powinno nastąpić najpóźniej do stycznia 2023 roku. "Unijny projekt ma na celu wprowadzanie do powszechnego użycia innowacyjnych, przystępnych cenowo, przyjaznych dla użytkownika oraz dostępnych produktów i systemów do ciągłego monitorowania i poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Dlatego w budynku czerwonej chirurgii mają być testowane nowe głowice do regulacji ciepła" - podaje ARMK.