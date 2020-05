Kraków. Na ulice wyjedzie więcej tramwajów i autobusów

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Najbardziej zmiany odczują pasażerowie korzystający z komunikacji tramwajowej. Od poniedziałku (1 czerwca) w dni powszednie na tory będzie wyjeżdżać o ok. 30 pociągów tramwajowych więcej niż obecnie. W efekcie wszystkie linie tramwajowe będą miały zwiększoną częstotliwość w okresie między godzinami szczytu. Dla przykładu linia nr 24 łącząca „Kurdwanów P+R” z „Bronowicami” przez cały dzień będzie kursować co 10 minut (obecnie jest to 20 minut w godzinach szczytu i 30 minut po godzinach szczytu).

Także w godzinach szczytu zwiększy się częstotliwość kursów na niektórych liniach tramwajowych, dotyczy to linii nr 13, 14 i 19, które będą rano i po południu kursować co 10 minut. Zostanie także przywrócona linia tramwajowa nr 49 łącząca „Kopiec Wandy” z „Bieżanowem Nowym P+R”. Tramwaje linii nr 18 znów będą mogły kursować po stałej trasie przez otwartą po remoncie ul. Stradomską.