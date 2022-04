Kraków. Na kładkę Bernatka wróciły wszystkie balansujące rzeźby Jerzego Kędziory [ZDJĘCIA]

We wrześniu 2016 roku na kładce o. Bernatka prezentowana była wystawa balansujących rzeźb Jerzego Kędziory, która powstała z okazji otwarcia pobliskiej siedziby Cricoteki. Początkowo miały one zdobić kładkę przez kilka miesięcy. Jednak kompozycja spodobała się tak bardzo, że wystawa została przedłużona, a miasto, widząc jej potencjał promocyjny dla Krakowa, podjęło rozmowy z artystą na temat pozostawienia wystawy na stałe.

W efekcie miasto zakupiło cztery rzeźby, w 2018 roku: Oczepioną (z cyklu Antica), Dziewczynkę Pabla (z cyklu Dziewczynki) oraz Małą gimnastyczkę z szarfą (z cyklu Gimnastycy), a rok później dokupiło jeszcze jedną rzeźbę Atleta (z cyklu Atleci). Koszt czterech rzeźb to w sumie 293 tys. zł.

W październiku 2020 r. wszystkie rzeźby zostały zdemontowane do konserwacji. Na miejsce ekspozycji miały powrócić tylko te, których właścicielem jest miasto. Na zakup pozostałych w ubiegłym roku magistrat nie miał pieniędzy - był to koszt kolejnych ok. 300 tys. zł. Pieniądze znalazła Rada Dzielnicy Podgórze, która wykupiła pozostałe sześć rzeźb. Właśnie uregulowana został druga rata za balansujące rzeźby. Tym samym we wtorek 12 kwietnia na kładkę Bernatka powrócił cały cykl "Między niebem a ziemią".