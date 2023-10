Kraków. Mniejsze korki na moście Dębnickim w kierunku Jubilata. Wszystko dzięki... mapom Google

Korki w kierunku Jubilata zaczynają się zwykle na ul. Konopnickiej, zaraz za rondem Matecznego, a w przeciwnym kierunku, w godzinach szczytu, kierowcy znacznie zwalniają już w okolicach Nowego Kleparza. Taka sytuacja trwa od dłuższego czasu, dlatego niektórzy kierowcy, którzy zdecydowali się ostatnio jechać w kierunku Jubilata przez most Dębnicki, ze zdziwieniem odkryli nagle, że korki od ul. Konopnickiej zniknęły lub znacznie się zmniejszyły i przez most da się przejechać bez większego problemu.

Okazuje się, że korki przeniosły się na most Zwierzyniecki, a to wszystko przez mapy Google, która most Dębnicki pokazuje jako... jednokierunkowy, którym nie da się przejechać od strony ronda Grunwaldzkiego. Nawigacja Google w kierunku ul. Czarnowiejskiej każe kierowcom jechać trasą objazdową z pominięciem mostu Dębnickiego przez ul. Monte Casino, Zielińskiego, Księcia Józefa, Królowej Jadwigi, Emaus i Focha, co oznacza przejechanie od ronda Grunwaldzkiego do ul. Czarnowiejskiej 7-kilometrowego odcinka. Czas na pokonanie tej trasy może przekroczyć nawet 30 minut. W tej sytuacji wygrywają kierowcy, którzy nie korzystają z nawigacji lub ją ignorują.