Cracovia Maraton 2024. Maratończycy biegną przez Kraków. Zobaczcie zdjęcia! Utrudnienia, zmiany w organizacji ruchu

W niedzielę 14 kwietnia 2024 r. w Krakowie od godziny 9 odbywa się Cracovia Maraton. Biegacze biegną, a mieszkańcy muszą się przygotować na poważne utrudnienia komunikacyjne. Biegowe święto wymusza zmiany i ograniczenia w ruchu drogowym dużej części miasta.

Utrudnienia komunikacyjne i zmiany w ruchu kołowym na czas imprez Cracovia Maratonu 2024

Zawody sportowe w ramach weekendu Cracovia Maraton (13-14 kwietnia) odbywają się przede wszystkim na Błoniach i Rynku, ale trasa głównego biegu będzie wieść m.in. obok Tauron Areny, aż do stadionu Hutnika w Nowej Hucie, więc utrudnienia dotkną większość Krakowa. Organizatorzy i służby przygotowały opis zmian, część ulic będzie wyłączona z ruchu drogowego, zmianom ulegnie komunikacja miejska.

Zamknięcia ulic lub ich fragmentów w niedzielę 14.04 na czas Cracovia Maratonu

21.Cracovia Maraton w niedzielę 14.04.2024 r. w godz. 8:40-15:00

START: godz. 8:40 (zawodnicy z niepełnosprawnościami na wózkach) i godz. 9:00 (biegacze) – Rynek Główny (przy Placu Mariackim), ul. Grodzka, Planty Krakowskie, ul. Podzamcze, ul. Powiśle, ul. Zwierzyniecka, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, zawrotka po przejściu dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Czarnowiejską al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Na Błoniach, al. Focha (deptak Błoń Krakowskich), w prawo w al. Krasińskiego, Most Dębnicki pasem pod prąd, pod prąd cała szerokość ul. Konopnickiej, wbiegnięcie na drugą nitkę z prądem na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Orawską, zawrotka po przejściu dla pieszych przed Rondem Matecznego, ul. Konopnickiej w stronę ul. Ludwinowskiej, ul. Ludwinowska (2/3 jezdni), ul. Długosza w lewo w Plac E. Serkowskiego do ul. Warneńczyka, w lewo w Planty Floriana Nowackiego, wbiegnięcie na Bulwar Podolski do parkingu przy ul. Zabłocie, ul. Zabłocie, w lewo całą szerokością pod Mostem Kotlarskim, ul. Herlinga-Grudzińskiego, wybiegnięcie łącznicą pod prąd prawym pasem (1/2 jezdni) do ul. Dekerta, ul. Dekerta, ul. Portowa, w lewo ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia, w prawo al. Pokoju, na wysokości M1 zawrotka, wbiegnięcie na północną stronę al. Pokoju, ul. Lema w prawo, al. Jana Pawła II, na Rondzie Czyżyńskim wbiegnięcie na północną stronę al. Jana Pawła II, lewym pasem do przełączki na wysokości Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy, zawrotka na przełączce, al. Jana Pawła II do Ronda Czyżyńskiego północną stroną, Rondo Czyżyńskie - wbiegnięcie na południową stronę al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II do ul. Lema, w lewo ul. Lema, w prawo al. Pokoju, wbiegnięcie na południową stronę al. Pokoju na wysokości pętli tramwajowej, al. Pokoju, zawrotka ok 50 m. za mostem kolejowym, w prawo ul. Ofiar Dąbia, w prawo ul. Miedziana, w prawo - Bulwar Kurlandzki - dolna alejka do Kładki Ojca Bernatka, ul. Podgórska, ul. Rybaki, górny Bulwar Inflancki, pod Mostem Grunwaldzkim, wbiegnięcie na górny Bulwar Czerwieński, InfoKraków Powiśle, wbiegnięcie w ul. Podzamcze, w lewo ul. Grodzka, Rynek Główny – META

Zamknięcia ulic

- Rynek Główny, ul. Grodzka od godz. 6:00 do 18:00

Pozostałe ulice na trasie biegu od godz. 7:30 do 15:00

- Plac Wszystkich Świętych, ul. św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Powiśle z korytarzem wyjazdowym z parkingu podziemnego na Placu Na Groblach w stronę ul. Zwierzynieckiej),

- ul. Zwierzyniecka od Retoryka

- w al. Krasińskiego zamknięta wschodnia jezdnia (możliwy wyjazd w prawo z al. Focha oraz ul. Dunin Wąsowicza)

- al. Mickiewicza zamknięta (od ul. Piłsudskiego do ul. Czarnowiejskiej), utrzymanie relacji Czarnowiejska -C zarnowiejska i Czarnowiejska - al. Mickiewicza tylko w kierunku Placu Inwalidów. Wyjazd z ul. Piłsudskiego oraz ul. Straszewskiego (i ulic do nich dochodzących) w kierunku Warszawy ul. Garncarską, ul. Krupniczą, ul. Szujskiego, ul. Rajską, ul. Dolnych Młynów i ul. Czarnowiejską do al. 3-ch Wieszczów. Wyjazd z ulic: Olendry, Kadrówki, Ingardena do ul. Nawojki będzie możliwy al. 3 Maja, ul. Chodowieckiego oraz ul. Budryka,

- ul. Reymonta południowa jezdnia na odcinku dwujezdniowym oraz cała jezdnia od ul. Miechowskiej do ul. Piastowskiej,

- ul. Piastowska zamknięta od ul. Reymonta do ul. Emaus (możliwość wyjazdu w lewo z ul. Buszka);

- al. 3 Maja zamknięta od 13.04.2024 r. od godz. 6:00,

- ul. Marii Konopnickiej i Most Dębnicki: zamknięta jezdnia w stronę centrum. Wyjazd z ul. Kościuszki tylko w prawo na Most Dębnicki. Wyjazd z ul. Zamkowej będzie możliwy wygrodzonym buspasem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego,

- Brak wyjazdu z ul. Ludwinowskiej i ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej, wyjazd z ul. Ludwinowskiej, ul. Zatorskiej i ul. Tureckiej oraz z osiedla przy ul. Ludwinowskiej będzie możliwy wygrodzonym korytarzem w kierunku ul. Przedwiośnie i dalej ul. Czackiego, komunikacja z ul. Orawskiej przez ul. Krasickiego, ul. Mitery i ul. Śliską do ul. Kalwaryjskiej;

- ul. Długosza i ul. Warneńczyka przy Plantach Nowackiego, plac Serkowskiego i ul. Rollego,

- Most Piłsudskiego (możliwość dojazdu do ul. Rollego i wyjazd z ul. Przy Moście przez ul. Legionów Piłsudskiego),

- Zabłocie od wiaduktu PKP, łącznice pod Mostem Kotlarskim,

- ulice: Dekerta, Portowa,

- ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia – korytarz dojazdowy od ul. Nowohuckiej do ul. Bajecznej dla mieszkańców osiedla Na Dąbiu,

- al. Pokoju (południowa jezdnia od ul. Ofiar Dąbia do wjazdu do M1) z korytarzem wyjazdowym od ul. Widok prowadzącym w kierunku Ronda Dywizjonu 308),

- al. Pokoju północna jezdnia od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Świtezianki,

- ul. Lema z korytarzem wyjazdowym po wschodniej stronie oraz drogą pożarową Tauron Arena w kierunku al. Pokoju i M1,

- al. Jana Pawła II południowa jezdnia od Lema do Ronda Czyżyńskiego z korytarzem wyjazdowym od ul. Wysockiej do ul. Nowohuckiej,

- Rondo Czyżyńskie, utrzymane tylko relacje w prawo z al. Pokoju i z ul. Bieńczyckiej,

- Plac Centralny przejazd tylko w relacji al. Solidarności - al. gen. Andersa,

- z południowej jezdni al. Jana Pawła II tylko skręt w prawo w ul. Klasztorną (ul. Ptaszyckiego zamknięta),

- ul. Ptaszyckiego obie jezdnie od ul. Klasztornej do drugiej przełączki, zostaje utrzymany dojazd i wyjazd do/z ul. Bardosa od węzła S7 Kraków Nowa Huta,

- al. Jana Pawła II północna jezdnia od ul. Bulwarowej do R. Czyżyńskiego,

- ul. Miedziana,

- ul. Podgórska od ul. Mostowej do ul. Krakowskiej,

- ul. Krakowska przy moście i Most Piłsudskiego,

- ul. Rybaki (wprowadzenie dwóch kierunków ruchu w ul. Wietora i ul. Skawińskiej do ul. Augustiańskiej),

„Rękawy” – korytarze wyjazdowe (m.in. z barier) w ciągu ulic:

- ul. Powiśle, z parkingu podziemnego na Placu Na Groblach wygrodzonym pasem w stronę ul. Zwierzynieckiej i ul. Retoryka,

- ul. Reymonta wyjazd z AGH północną jezdnią do ul. Miechowskiej,

- al. Focha na odcinku od ul. Kałuży do al. Krasińskiego,

- al. Krasińskiego zachodnią jezdnią z ulic: al. Focha, ul. Dunin Wąsowicza w kierunku Ronda Grunwaldzkiego,

- Most Dębnicki, ul. Konopnickiej zachodnią jezdnią z ul. Kościuszki, Ronda Grunwaldzkiego, z ul. Barskiej oraz z osiedla przy stadionie Garbarni Kraków korytarzem do Ronda Matecznego,

- ul. Konopnickiej z ul. Zamkowej i ul. Sandomierskiej wygrodzonym buspasem pod prąd do Ronda Grunwaldzkiego,

- ul. Ludwinowskiej jeden kierunek do ul. Przedwiośnie (i dalej ul. Czackiego, ul. Orawską, ul. Krasickiego, ul. Mitery, ul. Śliską do ul. Kalwaryjskiej),

- ul. Herlinga-Grudzińskiego od ul. Klimeckiego do Mostu Kotlarskiego,

- ul. Dekerta z i do tymczasowego parkingu Chemobudowy dla mieszkańców ul. Zabłocie 24, 26, 28 do ul. Klimeckiego ,

- ul. Stoczniowców i ul. Ofiar Dąbia od ul. Nowohuckiej do ul. Bajecznej dla mieszkańców osiedla Na Dąbiu,

- al. Pokoju z ul. Widok do M1 i dalej w kierunku Ronda Dywizjonu 308,

- ul. Lema (wyjazd z osiedli po wschodniej stronie i drogą pożarową w kierunku al. Pokoju vis a vis wyjazdu z M1),

- al. Jana Pawła II z ul. Stanisławy Wysockiej do ul. Nowohuckiej,

- al. Jana Pawła II czynna jednokierunkowa jezdnia północna od Ronda Czyżyńskiego do ul. Meissnera,

- al. Jana Pawła II czynna jednokierunkowa jezdnia południowa od Ronda Czyżyńskiego do ul. Klasztornej z ograniczeniem dla samochodów ciężarowych ponad 3,5t.



Wyznaczone objazdy w Krakowie

- na odcinku od al. Słowackiego do ul. Kamieńskiego ulicami: al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich,

- na odcinku od al. Słowackiego do Ronda Grunwaldzkiego oraz ul. Księcia Józefa ulicami:

al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Tischnera, Brożka, Kapelanką (z Kapelanki w prawo do Ronda Grunwaldzkiego, a w lewo Zielińskiego, Mostem Zwierzynieckim do Księcia Józefa)

- na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,

- na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Dietla ulicami: Brożka, Kapelanką, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim,

- na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Tischnera, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,

- na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Dietla ulicami: Wadowicką, Brożka, Kapelanką, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim,

- na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Kamieńskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,

- na odcinku od ul. Księcia Józefa do ul. Dietla ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim,

- na odcinku od ul. Księcia Józefa do ul. Czarnowiejskiej ulicami: Zielińskiego, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al.29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,

- na odcinku od ul. Księcia Józefa do ul. Kamieńskiego ulicami: Zielińskiego, Kapelanką, Brożka, Wadowicką, Rondem Matecznego,

- na odcinku od ul. Królowej Jadwigi i z ul.28 Lipca 1943 r. (z Woli Justowskiej) do al. Mickiewicza dla poj. do 2,5t ulicami: Jesionową, Na Błonie, Zarzecze, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejską,

- na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Czarnowiejskiej ulicami: al. Focha, al. Krasińskiego, Konopnickiej, Rondem Grunwaldzkim, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,

- na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Dietla) do ul. Kamieńskiego ulicami: Konopnickiej, Rondem Matecznego,

- na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Dietla) do ul. Księcia Józefa ulicami: Monte Cassino, Zielińskiego, Mostem Zwierzynieckim,

- na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego (kierunek od ul. Monte Cassino) do ul. Czarnowiejskiej, ulicami: Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza,

- na odcinku od ul. Armii Krajowej (przy Piastowskiej) do Ronda Grunwaldzkiego ulicami: Nawojki, Czarnowiejską, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Grzegórzecką, Dietla,

- na odcinku od ul. Armii Krajowej (przy ul. Piastowskiej) do ul. Kamieńskiego ulicami: Nawojki, Czarnowiejską, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Herlinga Grudzińskiego, Klimeckiego, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich,

- na odcinku od ul. Armii Krajowej (przy ul. Piastowskiej) do ul. Księcia Józefa ulicami: Nawojki, Czarnowiejską, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, Wita Stwosza, Lubomirskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Grzegórzeckim, Grzegórzecką, Dietla, Monte Cassino, Zielińskiego, Mostem Zwierzynieckim.

- na odcinku od ul. Armii Krajowej (z kierunku od Jasnogórskiej) dla pojazdów do 3,5 t do ulic: Królowej Jadwigi, al. Focha, i Księcia Józefa, ulicami: Zarzecze, Na Błonie, Jesionową i Królowej Jadwigi,

- z ulic: al. Mickiewicza, Urzędniczej, Czarnowiejskiej, al. Kijowskiej, Nawojki, Budryka i Piastowskiej dla pojazdów do 3,5 t do ulic: Królowej Jadwigi, al. Focha, i Księcia Józefa, ulicami: Czarnowiejską, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową, Królowej Jadwigi,

- wyjazd z ulic: Ingardena, Oleandry i Kadrówki przez al. 3 Maja do Cichego Kącika,

- wyjazd z Cichego Kącika przez: ul. Mydlnicką lub ulicami: Chodowieckiego i Budryka,

- na odcinku od ul. Nawojki do Cichego Kącika ulicami: Budryka i Chodowieckiego.

Dla zamkniętego ciągu ulic: Idziego, Podzamcze, Powiśle (w obu kierunkach):

- na odcinku od ul. Stradomskiej do ul. Czarnowiejskiej ulicami: św. Gertrudy, św. Sebastiana, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, al. 29 Listopada, al. Słowackiego, al. Mickiewicza. O zamknięciu ulic: Podgórskiej przy Kładce Ojca Bernatka, Krakowskiej przy moście, mostu Piłsudskiego i Rybaki informują i ostrzegają tablice ustawione na ulicach: Kalwaryjskiej, Dietla, Podgórskiej i Starowiślnej. Dla zamkniętego ciągu: ul. Stoczniowców, ul. Ofiar Dąbia (w obu kierunkach):

- na odcinku od ul. Nowohuckiej i Saskiej do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Nowohucką, Klimeckiego, Herlinga- Grudzińskiego, Kotlarską Dla zamkniętego ciągu: al. Pokoju (na wysokości skrzyżowania z ul. Ofiar Dąbia), do Ronda Dywizjonu 308, ul. Lema (w obu kierunkach) oraz al. Jana Pawła II:

- na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do ul. Stella Sawickiego oraz ul. Bieńczyckiej ulicami: al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Mogilską, Meissnera, Rondem Młyńskim, Młyńską, al. Bora-Komorowskiego (dojazd do ul. Stella-Sawickiego). Do ul. Bieńczyckiej dalej al. Andersa, Rondem Generała Maczka, Rondem Kocmyrzowskim

- na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Ronda Grzegórzeckiego ulicami: Nowohucką, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, Kotlarską

- na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Bieńczyckiej ulicami: Nowohucką, Stella-Sawickiego, al. Andersa, Rondem Generała Maczka, Rondem Kocmyrzowskim

- na odcinku od Ronda Polsadu do Ronda Dywizjonu 308, ulicami: al. Bora Komorowskiego, Stella-Sawickiego, Nowohucką

- na odcinku od ul. Wiślickiej do ul. Bieńczyckiej ulicami: al. Andersa, Rondem Generała Maczka, Rondem Kocmyrzowskim

Dla zamkniętego ciągu: al. Jana Pawła II (kierunek od ul. Bulwarowej do Ronda Czyżyńskiego, oraz kierunek od skrzyżowania z ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego):

- na odcinku od ul. Igołomskiej (na wysokości skrzyżowania z ul. Giedroycia) do ul. Kocmyrzowskiej ulicami: Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Ujastkiem Mogilskim, al. Solidarności, Ujastkiem, Łowińskiego

- na odcinku od ul. Igołomskiej (na wysokości skrzyżowania z ul. Giedroycia) do ul. Stella-Sawickiego ulicami: Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Ujastkiem Mogilskim, al. Solidarności, Ujastkiem, Łowińskiego, al. Okulickiego

- na odcinku od ul. Igołomskiej (na wysokości skrzyżowania z ul. Giedroycia) do ul. Klasztornej ulicami: Giedroycia, Na Niwach, Podbipięty

- na odcinku od Placu Centralnego (kierunek od al. Solidarności) do Ronda Czyżyńskiego ulicami: al. Andersa, Rondem Kocmyrzowskim, Bieńczycką

- na odcinku od Placu Centralnego (kierunek od al. Solidarności) do ul. Klasztornej ulicami: al. Andersa, Rondem Kocmyrzowskim, Kocmyrzowską, Łowińskiego, Ujastkiem, al. Solidarności, Ujastkiem Mogilskim, Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Igołomską, Giedroycia, Na Niwach, Longinusa Podbipięty

- na odcinku od Ronda Kocmyrzowskiego do ul. Klasztornej ulicami: Kocmyrzowską, Łowińskiego, Ujastkiem, al. Solidarności, Ujastkiem Mogilskim, Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Igołomską, Giedroycia, Na Niwach, Longinusa Podbipięty

- na odcinku od Bulwarowej i od al. Solidarności do ul. Klasztornej i ul. Igołomskiej ulicami: Solidarności, Ujastkiem Mogilskim, Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Igołomską i dalej do Klasztornej ulicami: Giedroycia, Na Niwach, Longinusa Podbipięty,

- na odcinku od Bulwarowej do ul. Ronda Czyżyńskiego ulicami: al. Solidarności, Placem Centralnym, al. Andersa, Rondem Kocmyrzowskim, Bieńczycką

- na odcinku od Węzła S7 Kraków Nowa Huta z kierunku Ujastek Mogilski do al. Pokoju ulicami: Igołomską, Giedroycia, Na Niwach, Podbipięty, Na Załęczu, Ogłęczyzna, Isep, Ciepłowniczą

- na odcinku od ul. Ptaszyckiego do ul. Kocmyrzowskiej ulicami: Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Ujastkiem Mogilskim, al. Solidarności, Ujastkiem, Łowińskiego

- na odcinku od ul. Ptaszyckiego do al. Pokoju ulicami: Igołomską, Giedroycia, Na Niwach, Podbipięty, Na Załęczu, Ogłęczyzna, Isep, Ciepłowniczą

- na odcinku od Mostu Wandy do al. Pokoju ulicami: Podbipięty, Na Załęczu, Ogłęczyzna, Isep, Ciepłowniczą

- na odcinku od Mostu Wandy i z ul. Podbipiety do ul. Kocmyrzowskiej ulicami: Podbipięty, Giedroycia, Igołomską, Węzłem S7 Kraków Nowa Huta, Ujastkiem Mogilskim, al. Solidarności, Ujastkiem, Łowińskiego

Dla zamkniętej ul. Zabłocie od wiaduktu PKP do Mostu Kotlarskiego: na odcinku od ul. Na Zjeździe (od Podgórza) do ul. Herlinga-Grudzińskiego ulicami: Mostem Powstańców Śląskich, Starowiślną, Dietla, Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, Kotlarską, Mostem Kotlarskim



Mosty:

- most Dębnicki: zamknięty w kierunku al. Krasińskiego, przejezdny w kierunku południowym

- most Retmański: ruch jednokierunkowy od ul. Ludwinowskiej do ul. Przedwiośnie

- most Piłsudskiego: zamknięty dla ruchu kołowego, ruch tramwajowy wstrzymany na 15 min. przed 1 zawodnikiem aż do ostatniego zawodnika

- most Powstańców Śląskich – przejezdny w obu kierunkach

- most Kotlarski – przejezdny w obu kierunkach

- Stopień Wodny na Dąbiu – zamknięty (możliwy dojazd tylko do osiedla na Dąbiu od ul. Stoczniowców)

- Węzeł Rayskiego – możliwy przejazd dołem w obu kierunkach, na węźle zawrotka dla KMK od strony ul. Stella-Sawickiego

Dodatkowe informacje

- al. Focha otwarta w obu kierunkach

- na całej trasie maratonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów

- w związku z imprezą wyłączone zostaną drogi dla pieszych i rowerów wokół Błoń oraz na Bulwarach Wiślanych (od Stopnia Wodnego na Dąbiu do Wawelu, a od strony Podgórza od mostu Retmańskiego do bulwaru Lotników Alianckich

- zamknięcie al. 3 Maja od godz. 6:00 w dniu 13.04.2024 r. do godz. 12:30 w dniu 14.04.2024 r.

- na odcinku al. Pokoju od ul. Centralnej i południowej jezdni al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Czyżyńskiego do ul. Klasztornej będzie ograniczenie dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5t za wyjątkiem zaopatrzenia i służb miejskich

- północna jezdnia al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Czyżyńskiego do skrzyżowania z ul. Meissnera przejezdna,

- w dniu 14.04.2024 r. zaopatrzenie firm zlokalizowanych wewnątrz pierwszej obwodnicy będzie możliwe do godz. 6:00. Nocne godziny zaopatrzenia pozostają bez zmian

- wyjazd z ulic: Ingardena, Oleandry i Kadrówki przez al. 3 Maja do Cichego Kącika

- wyjazd z Cichego Kącika przez: ul. Mydlnicką lub ulicami: Chodowieckiego i Budryka

- na niektórych ulicach jednokierunkowych będzie wprowadzony ruch dwukierunkowy (m.in. na Rynku Głównym, Poselskiej, Kanoniczej, Igrców, Zamkowej, Wietora, Skawińskiej do Augustiańskiej)

