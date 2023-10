Wisła Kraków. Alan Uryga: Za dużo było nerwowości w naszej grze

- Dużo nerwowości było w waszej obronie, niezrozumienia. Skąd się to wzięło, skoro we wcześniejszych meczach akurat gra obronna wyglądała dobrze w waszym wykonaniu? - Ciężko powiedzieć, ale to prawda, że było kilka sytuacji, gdy zabrakło nam asekuracji. Takiego czytania gry, inteligencji w niej. Wydaje mi się, że na początku wyszliśmy trochę za wysoko, choć wiedzieliśmy, że Podbeskidzie będzie grało głównie długimi podaniami. Właśnie po takiej sytuacji był karny. Trudno natomiast mi powiedzieć, skąd tyle nerwowości w naszej grze. Od początku było jej zbyt dużo.

- Nerwy były spowodowane też niektórymi decyzjami sędziego. Widać było wyraźnie, że nie zawsze zgadzaliście się z jego decyzjami. - Nie wiem, jaki był odbiór z boku, z trybun czy kogoś, kto oglądał ten mecz w telewizji. Z mojej perspektywy sędzia stracił panowanie nad meczem. Czasami gwizdał bardzo miękkie faule, byle jaki kontakt i upadek rywala na murawę z jakimś okrzykiem, a miałem wrażenie, że w podobnych sytuacjach na naszą korzyść, puszczał grę. Zaczął też szybko rozdawać kartki. Sam chyba nie zawsze wiedział za co. Momentami dawał je losowo. Ciężko mi powiedzieć jak to wyglądało z boku, ale z boiska dla mnie sędzia stworzył straszny chaos i nie pomógł normalnie grać, a wprost przeciwnie. Nakręcał tylko to, co się na placu gry działo.

- Największa kontrowersja to ta z faulem Titasa Milasiusa na Angelu Rodado z końcówki pierwszej połowy? Gdyby Litwin dostał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną, siły w tym meczu by się wyrównały.

- Jeśli z boku tak to wyglądało, jeśli w telewizji tak to wyglądało, to znaczy, że były podstawy, żeby sędzia wyciągnął drugą żółtą kartkę. Już bezpośrednio po meczu dochodziły do mnie głosy, że powinna być czerwona kartka. Zabrakło konsekwencji sędziemu, bo w innych sytuacjach rozdawał te kartki na prawo i lewo.

- Z pozytywów w tym meczu, to chyba u was postawa Alvaro Ratona, który uchronił was tak naprawdę od wyższej porażki.

- Jeśli mam szukać jakichkolwiek pozytywów, o które po tym meczu ciężko, to chyba tak. Owszem Alvaro sprokurował rzut karny, ale świetnie się zrehabilitował. Mam nadzieję, że to go podbuduje i wróci do pewności siebie, którą prezentował przed sezonem. Mam wrażenie, że po nerwowej końcówce meczu w Warszawie trochę tę pewność siebie stracił. Dlatego szukając pozytywów, może to będzie takie odblokowanie mentalne dla niego i będzie taki w stu procentach pewny już do końca rundy.