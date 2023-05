Kraków. Mieszkańcy chcą, by Willa Modrzejówka stała się własnością miasta. Tymczasem Arcybractwo Miłosierdzia planuje w niej remont

Grupa mieszkańców Krakowa wystosowała petycję do prezydenta i radnych, z prośbą o wykup zabytkowej i niszczejącej Willi Modrzejówka mieszczącej się przy al. Grottgera i udostępnienie jej krakowianom. Na przeszkodzie może stanąć jednak plan zagospodarowania przestrzennego oraz fakt, że właściciel którym jest Arcybractwo Miłosierdzia, właśnie przygotowuje się do remontu budynku.

"W imieniu mieszkańców i sympatyków Krowodrzy zwracamy się do Pana Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa z apelem o wykupienie zabytkowej willi “Modrzejówka” przy al. Grottgera 11 wraz z otaczającym ją ogrodem i włączenie jej do parku Młynówka Królewska. Jest to ostatni moment, by ponownie podjąć rozmowy z Arcybractwem Miłosierdzia na temat wykupu “Modrzejówki”. Niedawne przekazanie przez Arcybractwo w dzierżawę deweloperowi sąsiadujących z willą zabytkowych budynków dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Budowy Tanich Mieszkań dla Robotników Katolików, budzi uzasadnione obawy co do jej przyszłości. Apelujemy również o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki, na której leży “Modrzejówka”, z usługowej na miejsce użyteczności publicznej. Jednak przede wszystkim zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych rozmów z mieszkańcami na temat przyszłości tego miejsca" - piszą autorzy petycji.

XIX-wieczna willa “Modrzejówka” należała niegdyś do wybitnej aktorki, obywatelki i filantropki - Heleny Modrzejewskiej, która planowała spędzić tu resztę swojego życia. Część budynku zamierzała też przeznaczyć na działalność związaną z kulturą i edukacją. W willi, której forma nawiązuje do architektury uzdrowiskowej (dziś to już bardzo rzadki przykład w Krakowie), zachował się jeszcze oryginalny drewniany ganek. Szczątkowo przetrwał też dawny ogród, niegdyś obsadzony modrzewiami. W roku 2000 willa i otaczające ją osiedle dawnych budynków robotniczych „Modrzejówka” zostały wpisane do rejestru zabytków. Niestety, jak tłumaczy w rozmowie z nami Joanna Wendorff – prezeska Fundacji Czas Wolny, mieszkanka Krowodrzy i inicjatorka petycji, mimo iż kilka lat temu funkcjonowało w tym miejscu przedszkole od czasu jego zamknięcia obiekt ten stoi opuszczony i niszczeje. - Ten budynek niszczeje w oczach. Gdzieniegdzie są powybijane szyby, po terenie porozrzucane są śmieci - tłumaczy Wendorff.

I dodaje, że mając na względzie tak piękną przeszłość Modrzejówki związaną z postacią Heleny Modrzejewskiej ale też z czasami gdy Krowodrza była dzielnicą rolniczą, miejsce to nadal ma ogromny potencjał dla realizacji przedsięwzięć związanych z historią, kulturą, sztuką, rekreacją, czy edukacją ogrodniczą. -My nie narzucamy jak to ma wyglądać. To są tylko pewne propozycje, ale wnosimy do miasta o podjęcie dialogu z mieszkańcami, który z tego co widzimy choćby po pozytywnych reakcjach internautów na nasz pomysł jest bardzo zasadny - tłumaczy. Radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców w rozmowie z nami dodaje, że pomysł wykupu willi jest dobry, ale to co potencjalnie może stanąć na przeszkodzie to plan zagospodarowania przestrzennego. - Oczywiście są takie miejsca w Krakowie jak np. Wesoła gdzie nie było planu, który umożliwiałby wykup gruntu, a mimo wszystko Gmina Kraków stała się właścicielem tych terenów. Natomiast w tym wypadku byłaby konieczna punktowa zmiana planu, z funkcji usługowej na publiczną. Wcześniej jednak miasto i Arcybractwo muszą usiąść do rozmów - tłumaczy radny Łukasz Maślona.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w rozmowie z Radiem Kraków przyznał, że miasto już raz podjęło próbę wykupu Modrzejówki, ale właściciel Arcybractwo Miłosierdzia zaproponowało wówczas dzierżawę. Teraz też nie chce sprzedać działki z domem Heleny Modrzejewskiej. Tymczasem, jak tłumaczy ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej i komisarz Arcybractwa Miłosierdzia póki co miasto nie zwróciło się do stowarzyszenia z prośbą o współpracę, ale jeśli takowa się pojawi to Arcybractwo jest na nią otwarte. Zaznacza też, że Arcybractwo cały czas opiekuje się Modrzejówką, przed którą generalny remont. Stowarzyszenie wystąpiło już o dofinansowanie.

- Mamy wydane zalecenia konserwatorskie odnośnie remontu tego miejsca i tego się będziemy trzymać. Na pewno nie pozostawimy tego tak jak jest. Podstawowym naszym celem jest uczczenie postaci Heleny Modrzejewskiej, a potem będziemy się zastanawiać na jakie cele społeczne wykorzystamy budynek. Pomysłów jest kilka, ale na razie za wcześnie żeby je zdradzać - mówi ks. Michalczewski

Pod petycją, w której mieszkańcy zwracają się do władz miasta o wykup Modrzejówki, podpisało się już ponad 600 mieszkańców. Petycja jest dostępna w siedzibie władz dzielnicy oraz TUTAJ.