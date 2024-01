Kraków. Czy Łąki Tonie staną się użytkiem ekologicznym czy parkiem? Pierwsza dyskusja radnych za nami

W środę 31 stycznia radni pochylili się nad projektem uchwały. Negatywną opinię wydał Prezydent Miasta Krakowa. Z czego wyniknęła?

"Większość wnioskowanego terenu (ponad 80 proc.) została zabezpieczona przed zabudową poprzez przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni ZP (pozostałe obszary to w większości tereny opisywane jako obszary o przeciętnych walorach przyrodniczych). 95 proc. wnioskowanego obszaru stanowią grunty o bardzo dużym rozdrobnieniu

i nieuregulowanym stanie prawnym, niebędące własnością Gminy Miejskiej Kraków. Brak prognozy skutków finansowych przedmiotowej uchwały w zakresie wykupu ponad 550 działek o powierzchni około 80 ha oraz kosztów związanych z regulacją stanu prawnego" - pisze Prezydent

-Jedną z największych obaw lokalnej społeczności jest to, że nie do końca wiadomo o co chodzi w tej uchwale. Ani w uchwale ani w uzasadnieniu nie napisano o jaki obszar chodzi, które działki. Tu mówimy o użytku Łąki w Toniach, który nie ma ani 80ha jak mówi miasto ani kilkanaście ha jak mówi radny Łukasz Maślona, tylko to jest ponad 200ha łąk. Dlaczego w zaproszeniu, które neguje Pan radny Maślona mowa jest o zagrożeniach jakie niesie użytek? Osiedle Tonie musi się rozwijać. Już potrzebna jest kolejna szkoła lub przedszkole, bo obecne trzy m.in. przy Stelmachów czy Maciejkowej są przepełnione. Druga kwestia to jest kwestia drogi. Ulica Gaik jest permanentnie zakorkowana, a Stelmachów idzie do przebudowy. Tam od dawna mówi się o konieczności udrożnienia tego fragmentu miasta - mówił radny Grzegorz Stawowy