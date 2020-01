Kraków. Mandat za droższą opłatę. Radni zmienią absurdalny przepis?

Po ubiegłorocznych zmianach w strefie płatnego parkowania Kraków jest podzielony na trzy podstrefy: A (6 zł za godzinę parkowania), B (5 zł) i C (4 zł). Jeśli jednak kierowca - np. za pomocą aplikacji w telefonie - wybierze i opłaci postój w strefie A (najdroższej), a zaparkuje w innej strefie np. C (tańszej) to... przy kontroli zostanie ukarany opłatą dodatkową - 150 zł.

W tę "pułapkę" wpada wielu kierowców. Tylko w drugiej połowie grudnia (wtedy zostały wprowadzone zmiany w SPP) reklamację złożyło ok. 200 kierowców. Na absurdalność tych przepisów zwracaliśmy uwagę jeszcze przed ich wprowadzeniem. Teraz urzędnicy miejscy w końcu podjęli działania.