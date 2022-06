Kraków. Kurator Barbara Nowak zarzuca złamanie prawa w związku z organizacją spotkania z udziałem polityków PO w miejskim ośrodku

- W jednostkach oświatowych nie ma możliwości jakikolwiek działalności politycznej, agitacji politycznej, co jest zapisane w artykule 86 prawa oświatowego. Nie można łamać prawa i zaklinać rzeczywistość, że nic się złego nie dzieje - mówi Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.

Jej zdaniem niedopuszczalne jest, by gminna placówka oświatowa, jaką jest Centrum Młodzieży im. Jordana w Krakowie, wynajmowała Platformie Obywatelskiej swoją filię, czyli Centrum Wypoczynku JordaNova w Gołkowicach Górnych.

- Z zapowiedzi wydarzenia można wywnioskować, że to co się ma odbyć w ośrodku w Gołkowicach Górnych to nic innego, jak łowienie młodych ludzi do do partii. W tym wypadku mamy zaplanowaną, szeroko rozpropagowaną agitację młodych ludzi, których kupuje się darmowym pobytem z wyżywieniem, warsztatami i nie wiadomo czym jeszcze - komentuje Barbara Nowak. - Perfidia polega na tym, że Platforma Obywatelska nie wynajmuje do tego celu komercyjnego obiektu, tylko za niewielkie pieniądze miejski ośrodek, dotowany przez gminę Kraków, który powstał po to, by tam mogła przyjeżdżać krakowska młodzież na odpoczynek - dodaje.