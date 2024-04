Kongres Mężczyzn w Krakowie: o zdrowiu, edukacji, ojcostwie, organizacjach na rzecz mężczyzn. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce

Zdaniem organizatorów wydarzenia, Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn, mężczyźni w Polsce są dyskryminowani, żyją krócej niż kobiety (o osiem lat), znacznie wcześniej kończą edukację i później przechodzą na emeryturę.

„Problemy mężczyzn wciąż znajdują się daleko na liście priorytetów polityków, mediów, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, stąd pomysł kongresu – by wprowadzić temat do przestrzeni publicznej. Chcemy stworzyć miejsce do dyskusji, ale też współpracy. W Polsce powstało już kilka organizacji, które pomagają mężczyznom w potrzebie, edukują albo prowadzą kampanie informacyjne. Kongres Mężczyzn ma być platformą do współpracy i integracji tych środowisk” – podają organizatorzy wydarzenia, dla którego inspiracją stał się Kongres Kobiet odbywający się w Polsce corocznie od 15 lat (od 2009 roku).