Kraków. "Korzystajcie z autobusów zamiast aut" - apeluje urząd w związku z remontem mostu Dębnickiego

Robotnicy wymienią asfalt na moście Dębnickim

Po rozmowach miejskich urzędników z wykonawcą ustalono, że roboty będzie prowadził dłużej: od poniedziałku do piątku do godz. 20, natomiast w weekendy do godz. 18. Prace potrwają w sumie 5 miesięcy, ale największe zmiany w organizacji ruchu drogowego zaplanowane są na ok. 3,5 miesiąca.

Remont mostu Dębnickiego ma na celu poprawę jego stanu technicznego w obrębie płyty pomostowej.