Kraków. Konsultują z mieszkańcami, jak mają przebiegać trasy Zwierzyniecka i Pychowicka. Wiceprezydent: "Podzielam niepokój ludzi"

Do tej pory odbyły się trzy spotkania dla mieszkańców dzielnic Krowodrza, Bronowice i Zwierzyniec. Kolejne już we wtorek, 8 listopada, zaplanowano w Dębnikach.

Z kolei dodatkowe spotkanie konsultacyjne przewidziano na 22 listopada. Natomiast 21 i 23 listopada odbędą się dodatkowe dyżury telefoniczne ekspertów.

Planowana inwestycja położona jest w czterech dzielnicach: Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki. Celem konsultacji jest zaprezentowanie wariantów projektowanych tras: Zwierzynieckiej, Pychowickiej oraz zebranie opinii mieszkańców co do wyboru jednego z wariantów tras, a także uwag do preferowanego wariantu, propozycji rozwiązań dodatkowych oraz innych oczekiwań w stosunku do planowanej inwestycji.