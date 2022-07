Kraków. Koncerty w najbliższy weekend 22-24.07.2022! Przegląd najciekawszych wydarzeń! Alicja Kozioł

W najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się wiele koncertów. Będą one świetną okazją do posłuchania dobrej muzyki. Czeka na Was wiele koncertów plenerowych np.: Capella Cracoviensis: Naturzyści, Koncerty Promenadowe, Letnie Brzmienia, Philharmonic Music Summer 2022, Muzyka wśród drzew. Poza tym warto również zwrócić uwagę na koncert, który odbędzie się w klubie Warsztat, wystąpi tam zespół Lonker See. W galerii przedstawiamy przegląd nadchodzących koncertów wraz z cenami biletów wstępu oraz lokalizacjami. Zapraszamy!