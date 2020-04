Kraków. Kobiety odsiadujące wyroki w nowohuckim więzieniu szyją maseczki [ZDJĘCIA]

W ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga w zakładzie karnym Kraków Nowa Huta, tak jak już w kilkudziesięciu jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju, osadzeni szyją maseczki ochronne. Trafiają one do placówek służby zdrowia, ale także instytucji i miejsc najbardziej potrzebujących, takich jak domy pomocy społecznej i zakłady opieki.

Maseczek przybywa

- W więzieniu we współpracy z inicjatywą Polskie Krawcowe w Akcji, zaledwie w przeciągu 7 dni powstało ponad 1000 maseczek. 560 z nich już trafiło do szpitali w województwie dolnośląskim i podkarpackim, kolejna partia 590 maseczek została dzisiaj przekazana do organizatorów akcji i trafi do szpitali - mówi Anna Czajczyk, rzecznik służby więziennej w Krakowie.