Aktywiści z Krakowa chcą dymisji Piotra Kempfa i Wojciecha Kozaka z nowych posad. "Miało być transparentnie i bez partyjniactwa"

"NIE dla partyjniactwa, TAK dla ochrony przyrody"

My również przesłaliśmy pytania z do krakowskich Wód Polskich i Lasów Państwowych z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przed powołaniem nowych dyrektorów nie zostały przeprowadzone konkursy. Czekamy na odpowiedzi.

Pisma w sprawie odwołania nowych dyrektorów w sprawie trafiły do najważniejszych polityków w kraju, w tym premiera Donalda Tuska. Oprócz premiera dokumenty i pytania w tej sprawie trafiły do szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Witolda Kossa oraz prezeski PGW Wody Polskie - Joanny Kopczyńskiej.

Oburzenie miejskich aktywistów

- Miało być transparentnie i bez partyjniactwa, tymczasem znów mamy rozdawanie stanowisk po partyjnym przydziale. Dwie kluczowe dla przyrody dyrektorskie posady wylądowały w rękach czynnych polityków PSL. Chodzi o nowo powołanych krakowskich dyrektorów Lasów Państwowych i Wód Polskich - czytamy w petycji przygotowanej przez stowarzyszenie: - To pokłosie nominacji dla polityka PSL i wieloletniego dyrektora Zarządu Zieleni Miejsiej Piotra Kempfa. Dyrektorską posadę otrzymał także inny polityk ludowców - Wojciech Kozak. Były radny sejmiku został szefem krakowskiego oddziału Wód Polskich.

Aleksandra Piotrowska z "Akcji" dosadnie komentuje: - Oburzający jest fakt, że wysokie stanowiska w instytucjach przyrodniczych i środowiskowych rozdawane są według klucza partyjnego, a także bez przeprowadzenia transparentnych konkursów. Moim zdaniem nie za tym miliony Polaków głosowało w wyborach parlamentarnych - tłumaczy Piotrowska i dodaje: - Piotr Kempf wielokrotnie udowadniał, że potrafi realizować własne cele, wbrew ustawie o ochronie przyrody, lekceważąc opinie ekspertów czy prośby mieszkańców. Tak było na przykład przy inwestycji nad Rudawą. W przypadku pana Kozaka mamy po prostu do czynienia z osobą, która nie posiada ani wykształcenia, ani doświadczenia w hydrologii. Posiada za to doświadczenie w byciu członkiem PSL - ironizuje aktywistka.

Z kolei Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa mówi: - Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo cieszę się z wiadomości, że Piotr Kempf nie będzie już dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej. Trudno zliczyć wszystkie szkody dla krakowskiej przyrody, do których przyłożył rękę. Najcięższym jego grzechem jest jednak wysiłek, jaki włożył w zmianę paradygmatu rozumienia przyrody i zieleni w mieście. Skwery nazywał parkami. Parki przerabiał na ogródki jordanowskie i place zabaw. W laskach i na łęgach wylewał beton, niszcząc ich dzikość i naturalne piękno. Strach pomyśleć co zrobi z lasami, gdy obejmie nad nimi kontrolę. Nominacja Kempfa na dyrektora Lasów Państwowych, to obrzydliwa polityczna hucpa, na którą nie ma i nie będzie naszej zgody! - podsumowuje Konieczna.