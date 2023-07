Kraków. Karol Estreicher strażnik polskiego dziedzictwa kultury - nowa wystawa w Pałacu Sztuki

Zdjęcie z 30 kwietnia 1946 roku przedstawiające majora Karola Estreichera z obrazem Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” przed "pociągiem skarbów" czy fotografia, na której uwieczniony został Estreicher w schronie pod zamkiem w Norymberdze z odnalezionymi figurami Ołtarza Mariackiego to słynne zdjęcia pokazujące losy wojenne najcenniejszych dzieł polskich, ale też ogromne zaangażowanie krakowskiego historyka sztuki w ich ratowanie i przywracanie do polskich kolekcji.

XI Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Absolwent Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, profesor dr hab. w macierzystej uczelni. W sierpniu 1939 r. ewakuował z Krakowa do Sandomierza słynny ołtarz z Kościoła

Mariackiego dłuta Wita Stwosza. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. i rozbiciu jego oddziału przedarł się przez Węgry do Francji, gdzie na rozkaz generała Władysława Sikorskiego opiekował się ewakuowanymi z Polski dziełami sztuki, które tuż przed kapitulacją Francji przewiózł z Bordeaux do Anglii polskim statkiem „Chorzów”. W latach 1940-1945 kierował biurem rewindykacji polskiego mienia kulturalnego przy Rządzie Polskim w Londynie.