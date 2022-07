Kraków. Kadm, bar, rtęć, cynk. To wykryto na terenie pod pętlę tramwajową w Górce Narodowej. Jego oczyszczenie to dodatkowy czas i koszty Bartosz Dybała

O tym że teren na Górce Narodowej, na którym ma powstać pętla tramwajowa jest zanieczyszczony, wiadomo nie od dziś. Teraz udało nam się dowiedzieć, co dokładnie wykryto na blisko 1,5-hektarowym obszarze. Podczas przeprowadzanych wielokrotnie badań okazało się, że w gruncie występują m.in. metale ciężkie takie jak bar, kadm, rtęć, cyna i cynk. Tak wynika z wniosku, który Zarząd Inwestycji Miejskich złożył do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie. ZIM zawnioskował do RDOŚ o wydanie decyzji, ustalającej plan oczyszczenia gruntu pod planowaną pętlę tramwajową. Zgodnie z planem Zarządu Inwestycji Miejskich remediacja miałaby potrwać około czterech miesięcy.