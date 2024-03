Kraków. Nowa pętla na Górce Narodowej, a toalety wyglądają jak stajnia Augiasza Piotr Rąpalski

W internecie pojawiły się zdjęcia toalet na niedawno oddanej do użytku mieszkańców pętli tramwajowej na Górce Narodowej. To jakiś koszmar. Brud, śmieci, smród. Jakby urzędnicy zapomnieli o załatwieniu sprawy ich sprzątania, co podnoszą mieszkańcy w komentarzach w sieci. Według nich to nie wyjątek, ale codzienność.