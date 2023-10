Kraków i ceny nieruchomości. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za metr mieszkania przekroczona

Ile za mieszkanie w Krakowie?

Nie da się ukryć, że w Krakowie deweloperzy budują głównie z myślą o zamożnych klientach. Wskazują na to także zmiany w strukturze cenowej. Odsetek ofert lokali z ceną przekraczającą 15 tys. zł za m kw. wyniósł we wrześniu niemal 50%.

Coraz mniej nieruchomości w ofercie

W ubiegłym miesiącu krakowscy deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 57 mieszkań, a sprzedali aż 712. Zatem równowaga popytowo podażowa nie została zachowana. Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl we wrześniu w stolicy Małopolski, dostępnych było ponad 4311 ofert nieruchomości z rynku pierwotnego. Liczba dostępnych ofert nieruchomości spada w Krakowie już od zeszłego roku. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się aż o 56%.

Nie za małe i nie za duże

W Krakowie największą popularnością cieszą się mieszkania dwu- i trzypokojowe. Kupujący zwracają ogromną uwagę na metraż nabywanej nieruchomości. W końcu to inwestycja na lata. Jak wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, niemal 44% sprzedanych mieszkań we wrześniu miało powierzchnię od 30 do 50 m kw., a ponad 36% sprzedanych nieruchomości charakteryzowało się metrażem od 50 do 70 m kw.