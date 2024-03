Kraków. Groby Pańskie w kościołach Archidiecezji Krakowskiej. Każdy z nich skłania do refleksji i zadumy. Tak wyglądają w 2024 roku Aleksandra Łabędź

Kraków. Groby Pańskie w kościołach Archidiecezji Krakowskiej. Każdy z nich skłania do refleksji i zadumy. Tak wyglądają w 2024 roku ZDJĘCIA- Grób Pański w Kościele Przemienienia Pańskiego (oo. Pijarów) Anna Kaczmarz Zobacz galerię (17 zdjęć)

Groby Pańskie czyli symbol groty, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa - przygotowywane są indywidualnie lub wspólnotowo. Zawierają tradycyjne elementy lub przedstawiają również to, co nas dotyka, czym aktualnie żyjemy. W każdym z nich główne miejsce zajmuje Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Wierni czuwają przy Grobach Pańskich aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.