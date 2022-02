Kraków. Fikcyjne firmy, dochody, świadczenia. Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń z ZUS

FLESZ - Do kiedy złożyć PIT 37? To musisz wiedzieć

Wcześniej dokonano także przeszukań w miejscach ich zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej dla zabezpieczenia stosownej dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych.

Sposób działania sprawców polegał na wprowadzaniu pracowników ZUS w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów, a tym samym wskazywanych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zatrzymani to osoby w wieku od 27 do 42 lat, które zakładały głównie na terenie województwa małopolskiego fikcyjne jednoosobowe działalności gospodarcze, ewentualnie wykazywały z tego tytułu zawyżone dochody, a jednocześnie celowo deklarowały wysoką podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, by przebywając na długotrwałych zwolnieniach lekarskich pobierać wysokie świadczenia z ZUS.

Była to już kolejna akcja policji w sprawie, albowiem uprzednio w dniach 30 listopada 2021 roku oraz 1 i 2 lutego 2022 roku, funkcjonariusze zatrzymali łącznie 22 osoby, podejrzane o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty blisko 4 mln. zł.