Kraków. "Dźwiękiem kadrowane". Wystawa fotografii Maćka Drewniaka w NCK

Wernisaż „Dźwiękiem kadrowane” odbędzie się 10 września o godzinie 17.00 w Nowohuckim Centrum Kultury. Na wystawie będzie można obejrzeć fotografie z koncertów, które odbyły się w NCK na przestrzeni ostatnich lat. Wśród sfotografowanych artystów zobaczymy m.in.: Julię Pietruchę, Kazika, Kaśkę Sochacką, Katarzynę Nosowską, Krzysztofa Zalewskiego, Korteza, Ørganka lub Ralpha Kaminskiego.

Maciek Drewniak specjalizuje się w fotografii koncertowej oraz portretowej. Fotografuje zarówno koncerty jazzowe, rockowe, jak i muzyki filmowej. Na co dzień tworzy fotorelacje z koncertów, festiwali i muzycznych eventów, takich jak: Męskie Granie lub Letnie Brzmienia. W swojej karierze wykonał zdjęcia zarówno polskim muzykom, jak i wielu zagranicznym artystom, m.in. Lenny’emu Kravitzowi, Stingowi, Hansowi Zimmerowi czy zespołom Thirty Seconds To Mars i Red Hot Chili Peppers.

- Fotografia koncertowa to prawdziwe pole walki – jest tu mnóstwo zmiennych, wiele niewiadomych, a fotograf mierzy się z czasem, przestrzenią i wielokrotnie musi podejmować decyzje spontaniczne i błyskawiczne. Czasami do dyspozycji jest cały koncert, ale zdarza się, że jest to wyłącznie jeden utwór. Innymi zasadami musi kierować się fotograf uwieczniający artystów wykonujących muzykę poważną, a innymi - muzykę rockową czy jazzową.