Kraków. Dwie restauracje nagrodzone w rankingu Pyszne.pl Awards. Zwycięskie statuetki trafiły do Vegab i Bigger Burger Redakcja Kraków

Już po raz siódmy wiodący serwis do zamawiania jedzenia online w Polsce ogłosił laureatów Pyszne.pl Awards. Kategorie, w których krakowskie restauracje zostały nagrodzone to Wege Fenomen oraz Najlepsza Restauracja Województwa Małopolskiego, a zwycięskie statuetki trafiły do Vegab i Bigger Burger.