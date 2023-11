Kraków bierze pod uwagę cztery warianty budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny

Projekt uchwały w sprawie budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny przygotował klub radnych Nowoczesny Kraków w Radzie Miasta Krakowa. Swój wniosek uzasadniają rosnącą liczbą mieszkańców w tym rejonie i prognozami kolejnych inwestycji mieszkaniowych oraz zasiedleń na tym obszarze.

W uzasadnieniu projektu uchwały ws. budowy linii tramwajowej do os. Kliny inicjatorzy wyliczyli, że do 2035 roku ma powstać 10 236 nowych mieszkań, przybędzie 23 950 nowych mieszkańców oraz ok. 21 900 mkw nowej powierzchni handlowo-usługowych - w południowej części os. Kliny.

Wnioskodawcy podparli się analizami i opiniami specjalistów z Politechniki Krakowskiej: "Bez pozostawienia rezerwy pod tramwaj na Klinach nie da się „radykalnie poprawić obsługi transportem zbiorowym", ,, ... zasadnym jest pozostawienie rezerwy terenu pod realizację w dalszej perspektywie czasowej linii tramwajowej, którą w kierunku śródmieścia biegłaby tunelem pod przewidzianą do realizacji w najbliższych latach ulicy 8 Pułku Ułanów .... ".