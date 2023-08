Kraków awansował na drugie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Wyprzedza nas Gdańsk Ewa Wacławowicz

W kolejnym rankingu Miast Przyjaznych Kierowcom stworzonym przez Oponeo i aplikację Yanosik, Kraków zajmuje drugie miejsce. To awans o kilka oczek względem roku 2022, kiedy to zajmowaliśmy 5 miejsce. Wśród czynników, które miały przełożenie na awans, duże znaczenie miało otwarcie kolejnej strefy Park and Go czy dodatkowych 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych.