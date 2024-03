Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej - najważniejsze wydarzenie komunikacyjne 2023 roku

Na drugim miejscu, z wynikiem 20 proc., znalazło się zakończenie dostaw 110 Lajkoników. Kolejne miejsca w sondzie zajęło ogłoszenie przetargu na dostawę 90 nowych tramwajów (11 proc.), dostawa 42 autobusów elektrycznych (6 proc.) i rozpoczęcie kampanii społecznej „Bądź wrażliwy – ustąp miejsca” (5 proc.).

Szczegóły inwestycji

Krakowski Szybki Tramwaj do Górki Narodowej to 5,5 km podwójnego torowiska (łącznie 11 km torów tramwajowych), 23 perony tramwajowe, nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy na Górce Narodowej i przebudowany węzeł przesiadkowy na Krowodrzy Górce. To także trzy parkingi P+R z ok. 660 miejscami postojowymi wraz z miejscami dla niepełnosprawnych oraz stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ramach zadania wybudowano nowe fragmenty ulic, m.in. nowy odcinek ul. Pachońskiego oraz ulice gen. Sosabowskiego i Ździebły-Danowskiego. Przebudowano ulicę Opolską – powstał w niej dwukomorowy tunel drogowy. Rowerzyści mają do dyspozycji ok. 6,3 nowych dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Nasadzono ok. 3,5 tys. drzew i ok. 41 tys. krzewów."

Finansowanie

Realizacja tej największej transportowej inwestycji w Krakowie ostatnich lat nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Kraków uzyskał dotację w wysokości ok. 184 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Do realizacji zadania dołożył się też polski rząd przekazując na tę inwestycję kwotę 38 mln zł w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r."