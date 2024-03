Kraków. Andrzej Kulig: Wygodne, bezpieczne i zielone dzielnice. Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony

Dlatego Andrzej Kulig chce zwiększyć liczbę partoli Straży Miejskiej i wzmocnić monitoring wizyjny. Zwłaszcza w centrum Krakowa, gdzie życie nocne trwa do późnych godzin rannych.

– Muszę przyznać rację mieszkańcom, że w centrum miasto wieczorem sprawia wrażenie, jakby nikt nie pilnował porządku, nie uświadczysz policjanta i straży miejskiej. To rzecz, która musi ulec naprawie – oświadcza i dodaje: – Będziemy musieli to załatwić strażą miejską. Policja zmniejsza liczbę etatów w Krakowie, a i tak te, która są, nie są obsadzone. Brakuje policjantów. Kraków od lat dopłaca do patroli policyjnych. W ubiegłym roku, po raz pierwszy cała kwota przeznaczona na cel nie została wykorzystana przez policję, bo brakowało patroli. Dzisiaj to nie jest ciekawa praca, a na dodatek kiepsko płacona.